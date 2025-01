Dodała truciznę do ciasta. Trzy osoby nie żyją

W Boże Narodzenie sześć z siedmiu osób, które brały udział w rodzinnym spotkaniu świątecznym, trafiło do szpitala z silnymi objawami zatrucia. Wszystkie jadły ciasto, które - jak relacjonowali - miało nieprzyjemny, "pieprzny" smak. Jak się później okazało, wypiek zawierał arsen. Trzy z osób, które trafiły do szpitala, zmarły. Były to kobiety w wieku 43, 58 i 65 lat. Szpital opuściło 10-letnie dziecko, które również jadło ciasto oraz dorosły mężczyzna, mąż jednej z ofiar. W szpitalu nadal przebywa 60-letnia kobieta, która przygotowywała ciasto. Jej stan jest stabilny.

W mieszkaniu znaleziono paczkę mąki, w które znaleziono 65 gramów arsenu. Miała ją dodać do wypieku 42-letnia kobieta, synowa 60-latki. Powodem miał być wieloletni konflikt między kobietami, a także chęć zemsty na teściowej. Jak informuje brazylijska telewizja Globo, 42-latka została aresztowana. Służby prowadzą śledztwo również w innej sprawie. Starają się ustalić okoliczności śmierci teścia 42-latki, który zmarł we wrześniu 2024 roku z powodu zatrucia pokarmowego. Jego ciało ma zostać ekshumowane. Odkryto, że kobieta szukała w internecie informacji o truciznach, w tym m.in. arsenie.

Czym jest arsen?

Arsen jest silnie trującym pierwiastkiem chemicznym z grupy azotowców o właściwościach metaloidu. Jest znany od starożytności jako skuteczna i trudna do wykrycia trucizna. UE sklasyfikowała arsen jako substancję rakotwórczą pierwszej kategorii. WHO wskazała, że ludzie są na nią narażeni m.in. poprzez picie skażonej wody lub wykorzystywanie jej do przygotowywania żywności. W nielicznych przypadkach może występować w pestycydach i produktach farmaceutycznych.