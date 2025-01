Jean Marie Le Pen w latach 50. XX wieku był w Legii Cudzoziemskiej. Jako służb specjalnych uczestniczył w wojnie w Algierii. W 1956 roku po raz pierwszy został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. Był deputowanym francuskiego parlamentu i europosłem.

Chciał być bardzo prezydentem Francji

Pięciokrotnie startował w wyborach prezydenckich - w 1974, 1988, 1995, 2002 i 2007 roku. Jean-Marie Le Pen urodził się 20 czerwca 1928 w Trinité-sur-Mer. Uczył się w kolegium jezuickim Saint-François-Xavier w Vannes i studiował prawo oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Paryskim.

Karierę polityczną rozpoczął od współpracy z organizacją zrzeszającą drobnych kupców i rolników UDCA, z której ramienia w 1956 po raz pierwszy został wybrany do Zgromadzenia Narodowego (izby niższej francuskiego parlamentu).

Procesy za rasizm

Senior rodu Le Pen wielokrotnie publicznie głosił poglądy antysemickie i rasistowskie. To prowadziło do procesów sądowych m.in. za podżeganie do nienawiści rasowej oraz negowanie Holokaustu.

Jean-Marie Le Pen przez wiele lat był liderem partii, którą założył - Frontu Narodowego. Obecnie ugrupowaniem, które zmieniło nazwę na Zjednoczenie Narodowe, kieruje jego córka - Marine Le Pen.