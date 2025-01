Debata jest tym bardziej ożywiona, że wicepremier, minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini oświadczył, że ewentualne porozumienie z Muskiem byłoby "szansą". Ufam, że rząd będzie zmierzał w tym kierunku - dodał lider prawicowej Ligi.

Reklama

Podziw Meloni dla Muska

Media przypominają, że premier Meloni ma dobre kontakty z amerykańskim miliarderem i współpracownikiem prezydenta elekta USA Donalda Trumpa i nie kryje podziwu dla niego.

Informacje o zaawansowanych rozmowach strony włoskiej z Muskiem podała w niedzielę agencja Bloomberga. Zbiegło się to w czasie z krótką wizytą Meloni na Florydzie, gdzie spotkała się z Trumpem.

Według źródeł Bloomberga ostateczne porozumienie w sprawie pięcioletniego kontraktu nie zostało osiągnięte, ale projekt zatwierdziły już włoskie służby wywiadowcze i ministerstwo obrony w Rzymie.

Negocjowana umowa ma obejmować dostarczenie Włochom "pełnego zakresu najwyższej klasy rozwiązań szyfrujących dla usług telefonicznych i internetowych wykorzystywanych przez rząd" - przekazał Bloomberg. Plan ma zakładać również świadczenie usług łączności dla włoskiej armii w regionie Morza Śródziemnego, a także uruchomienie tzw. usług satelitarnych w celu bezpośredniego łączenia się z komórkami we Włoszech. Tego rodzaju rozwiązania mają być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. ataki terrorystyczne czy klęski żywiołowe.

Reklama

Polityczna burza we Włoszech

Wiadomości te wywołały polityczną burzę we Włoszech i sugestie, że porozumienie zostało już podpisane. Przedstawiciele opozycji zarzucili rządowi, że "sprzedaje" kraj Muskowi.

Liderka centrolewicowej Partii Demokratycznej Elly Schlein oświadczyła: Jeśli 1,5 mld euro z kieszeni Włochów za satelity miliardera dla naszego kraju to cena, jaką musimy płacić z przyjaźń Meloni z Muskiem, to my się na to nie zgadzamy.

Deputowany lewicy Nicola Fratoianni ocenił: Powierzenie bezpieczeństwa militarnego naszego kraju prywatnej firmie jednego z najpotężniejszych i najbogatszych ludzi na świecie może być kolosalnym błędem.

Dementi rządu Włoch

Rząd Meloni zdementował w poniedziałek w komunikacie informacje o podpisaniu porozumienia i wyjaśnił, że "rozmowy ze SpaceX mieszczą się w ramach normalnego zgłębiania (różnych) zagadnień, prowadzonego przez instytucje państwa (we współpracy) z firmami".

Kancelaria szefowej rządu uznała w nocie za "śmieszne" i stanowczo zdementowała doniesienia, jakoby Meloni rozmawiała z Trumpem o SpaceX podczas wizyty w Mar-a-Lago na Florydzie.

Włoskie media odnotowują, że sam Musk napisał na należącej do niego platformie X, że jest gotów dostarczyć Włochom "bardziej bezpieczne i nowoczesne" systemy łączności.

Politycy opozycji zażądali od premier Meloni przedstawienia wyjaśnień w parlamencie.