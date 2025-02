Giorgia Meloni była jedyną liderką z Unii Europejskiej na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa.

Wyróżnienie bez precedensu

To wtedy szefowa włoskiego rządu zadeklarowała, że "Włochy będą zawsze zaangażowane na rzecz umocnienia dialogu między Stanami Zjednoczonymi i Europą, co jest niezbędnym fundamentem stabilności i rozwoju". Meloni była również pierwszym w historii premierem Włoch uczestniczącym w zaprzysiężeniu prezydenta USA.

Jeszcze przed zaprzysiężeniem Trumpa poleciała na kilka godzin na Florydę na spotkanie z nim w jego rezydencji Mar-a-Lago, co uznano za dowód ich dobrych relacji. Powiedział on wtedy:Jestem tu z fantastyczną kobietą, premier Włoch. Ona naprawdę zawojowała Europę szturmem.

Szefowa rządu ma również bardzo dobre relacje z bliskim współpracownikiem prezydenta Elonem Muskiem, który już wcześniej uczestniczył w festynie jej partii - Bracia Włosi w Rzymie. Na początku stycznia na konferencji prasowej broniła Muska przed stawianymi mu zarzutami ingerowania w politykę innych krajów. Tak zareagowała na jego ostrą krytykę pod adresem m.in. premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Broniła też Trumpa, wyrażając opinię, że nie porzuci on Ukrainy i że postępuje "racjonalnie".

Kilka dni po uroczystości w Waszyngtonie mediolański tygodnik "Panorama" opublikował artykuł "Władza Giorgii", w którym odnotował "sukcesy i specjalne relacje na poziomie międzynarodowym" pierwszej kobiety na stanowisku premiera Włoch.

"Żelazna Dama" "tańczy sama"

Podkreślił, że Meloni "tańczy sama", a wśród jej osiągnięć wymienił mocną pozycję w UE, także w relacjach z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, zawarcie przyjaźni z Elonem Muskiem i poparcie ze strony Trumpa, który ją wychwala. Zaznaczył, że międzynarodowa prasa pisze o Meloni jako "nowej silnej kobiecie Europy" ("Le Figaro"), "pragmatycznej i zdolnej, która w ciągu dwóch lat zaskoczyła wiele osób w Europie" ("Guardian").

Kilka miesięcy wcześniej w wielu komentarzach wyrażano natomiast opinie, że Meloni została "odizolowana" i "wykluczona" z rozmów kilku europejskich liderów na temat rozdziału kluczowych stanowisk w UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Centroprawicowy rząd Meloni, powołany w październiku 2022 roku, jest na siódmym miejscu wśród 68 gabinetów w historii Republiki pod względem długości pracy.

Mimo licznych tarć w koalicji tworzonej przez jej macierzystą partię Bracia Włosi z Forza Italia i prawicową Ligą jej rząd wyróżnia się, jak przyznają komentatorzy, stabilnością, zwłaszcza w porównaniu z kryzysami politycznymi we Francji i Niemczech.

Błyskawiczna kariera polityczna

Samą Meloni charakteryzuje bardzo wczesny początek politycznej kariery i żelazny charakter.

Giorgia Meloni urodziła się w 1977 roku w Rzymie. Jej matka Anna Paratore, gdy została sama z nią i jej siostrą, utrzymywała się z pisania romansów. Wydała ich pod pseudonimem ponad 100.

W wieku 29 lat Meloni została wybrana do Izby Deputowanych z listy prawicowego Sojuszu Narodowego i w latach 2006-2008 była wiceprzewodniczącą niższej izby parlamentu. W 2008 roku w wieku 31 lat została ministrem do spraw młodzieży w czwartym rządzie Silvio Berlusconiego. Była najmłodszym ministrem w historii Republiki.

Odeszła z bloku centroprawicy pod wodzą Berlusconiego i założyła nową partię. Od 2014 roku nosi ona nazwę Bracia Włosi (Fratelli d'Italia), nawiązującą do pierwszych słów włoskiego hymnu. Kierowane przez nią ugrupowanie uważane jest za spadkobiercę Sojuszu Narodowego, powstałego z przekształcenia neofaszystowskiego Włoskiego Ruchu Społecznego (MSI), założonego w 1946 roku.

W tym kontekście przypomina się, że w wieku 15 lat Meloni przystąpiła do młodzieżówki MSI.

Zachowało się też nagranie, gdy jako 19-latka w wypowiedzi dla telewizji francuskiej nazwała faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego "dobrym politykiem".

Gdy wypominano jej przed laty tę przeszłość, oświadczyła:Dosyć z tą historią faszyzmu i antyfaszyzmu. Urodziliśmy się przed latami 80. Będziemy bronić wartości, na jakich opiera się konstytucja i będące bliskie tym, którzy walczyli z faszyzmem.

Od 2014 roku nieprzerwanie jej partia była w opozycji do kolejnych rządów. Nie weszła także do ostatniego gabinetu Mario Draghiego, który w 2021 roku, w szczycie pandemii Covid-19, stanął na czele rządu zgody narodowej.

"Homoseksualizm" w "Krainie lodu"

Będąc w opozycji, Meloni brała udział w inicjatywach w obronie rodziny i wartości chrześcijańskich, przeciwko nadaniu praw parom homoseksualnym. Krytykowała żądania środowisk LGBT. Kilka lat temu wywołała kontrowersje, doszukując się homoseksualnej relacji w animowanym filmie dla dzieci "Kraina Lodu II".

W 2019 roku podczas wiecu w Rzymie wypowiedziała przypominane często słowa: Jestem Giorgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Nie odbierzecie mi tego.

Namaszczenie Mateusza Morawieckiego

Od 2020 roku do stycznia tego roku Meloni była przewodniczącą Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W Parlamencie Europejskim jej ugrupowanie jest w jednej frakcji z Prawem i Sprawiedliwością. Jej następcą na stanowisku lidera partii został wskazany przez nią były premier Mateusz Morawiecki, z którym utrzymywała dobre relacje, gdy stał na czele rządu. Miała też dobre stosunki z premierem Węgier Viktorem Orbanem, zanim otwarcie zaczął sprzeciwiać się unijnej polityce w kwestii wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Z jej inicjatywy parlament uchwalił przed kilkoma laty ustawę o obowiązku instalacji w samochodach urządzeń zapobiegających pozostawianiu dzieci w fotelikach. Weszła ona w życie po serii tragicznych zdarzeń, gdy kilkoro zapomnianych przez opiekunów dzieci zmarło w zamkniętych rozgrzanych autach.

"Matka wszystkich reform"

W świecie włoskiej polityki jest ostro krytykowana przez centrolewicową opozycję za chęć wzmocnienia pozycji szefa rządu i projekt ustawy, która miałaby wprowadzić bezpośrednie wybory premiera. Tzw. premierato nazywa "matką wszystkich reform", argumentując, że tylko stabilny rząd z mocnym mandatem może zagwarantować rozwój kraju. Według opozycji oznaczałoby to osłabienie uprawnień prezydenta, który zgodnie z konstytucją powierza kandydatowi misję utworzenia rządu.

Telewizja RAI jako "TeleMeloni"

Ponadto przeciwnicy zarzucają jej podporządkowanie sobie telewizji RAI, którą jej najbardziej zagorzali krytycy nazywają "TeleMeloni".

Nieprzejednana postawa wobec wojny

Na forum europejskim premierka chwalona jest za nieprzejednaną postawę w sprawie wojny Rosji z Ukrainą i powtarzane deklaracje poparcia dla tego kraju. Jej rząd uchwala kolejne dekrety o wysłaniu pomocy wojskowej dla Kijowa.

Jednym z priorytetów jej koalicji jest walka z nielegalną imigracją i przemytnikami ludzi.

Jest ostro krytykowana przez opozycję za zawarcie porozumienia z rządem Albanii o utworzeniu w tym kraju dwóch ośrodków dla migrantów, uratowanych na morzu podczas próby przeprawy do Włoch. Sąd w Rzymie trzykrotnie nakazał odesłanie do Włoch migrantów, którzy zostali umieszczeni w albańskich ośrodkach.

Nie skomentowała decyzji Donalda Trumpa w sprawie masowych deportacji nielegalnych imigrantów z USA.

Pod koniec stycznia Meloni osobiście ogłosiła, że wraz z kilkoma ministrami swojego rządu została objęta prokuratorskim śledztwem w sprawie zwolnienia aresztowanego we Włoszech Libijczyka Osamy Andżiema, poszukiwanego w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Został on odesłany do Libii.

Poparcie na poziomie 30 proc.

Mimo codziennych ataków i prób zdestabilizowania rządu poparcie ze strony Włoch jest mocne - oświadczyła w piątek premier Meloni. Tak skomentowała wynik najnowszego sondażu, według którego jej partia ma ponad 30 proc. poparcia.

Ja idę naprzód, jak zawsze z wysoko podniesioną głową - dodała.