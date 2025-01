Andrij Szewczenko to dla Ukraińców postać niemal ikoniczna. Były piłkarz aktualnie jest prezesem tamtejszego związku piłkarskiego. Za swoją pracę, co miesiąc pobiera gigantyczną pensję, która o kilkadziesiąt razy przewyższa zarobki prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. To oburzyło jego rodaków i w kraju wybuchła afera.