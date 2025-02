Wieloryb połknął kajakarza?! Niecodzienne spotkanie z gigantem oceanu

Do incydentu doszło w chilijskiej Patagonii, w cieśninie Magellana, gdzie dwaj kajakarze podziwiali stado humbaków. Nagle jeden z wielorybów wynurzył się tuż obok, otwierając paszczę w poszukiwaniu planktonu. Przypadkiem jego ogromne szczęki zamknęły się wokół kajaka, a cała scena została uwieczniona na filmie.

Czy naprawdę wieloryb połknął człowieka?

Na szczęście wieloryby nie są drapieżnikami polującymi na ludzi. Ich przełyk jest zbyt wąski, aby mogły faktycznie połknąć człowieka. W tym przypadku zwierzę szybko otworzyło paszczę, uwalniając pechowego kajakarza, który cały i zdrowy wrócił na powierzchnię wody.

Kogo połknął wieloryb?

To 24-letni Adrian Simancas, który pływał po wodach oceanu ze swoim ojcem. Całe zdarzenie zostało nagrane.

Jak często zdarzają się takie przypadki?

Takie zdarzenia są skrajnie rzadkie, ponieważ wieloryby nie są zainteresowane ludźmi. Mimo to powinno się unikać pływania zbyt blisko tych olbrzymów. Jednak przypadkowe spotkania, jak to w Chile, to dowód na to, że natura wciąż potrafi zaskoczyć. Choć może brzmieć to jak scena z filmu przygodowego, życie pokazuje, że nawet tak niezwykłe sytuacje mogą się wydarzyć.