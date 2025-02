W tekście ogłoszonym przez Watykan papież napisał: "Kontynuuję z ufnością pobyt w Poliklinice Gemelli poddając się niezbędnej kuracji, a odpoczynek także stanowi część terapii. Dziękuję z serca lekarzom i personelowi medycznemu tego szpitala za okazywaną troskę i za poświęcenie, z jakim pełnią służbę wśród osób chorych".

Następnie Franciszek przypomniał, że w poniedziałek miną trzy lata od wybuchu pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. "To rocznica bolesna i haniebna dla całej ludzkości"- zaznaczył.

Papież w szpitalu, ale nie milczy. Ważne słowa o wojnie i pokoju

Dodał: "Ponawiając moją bliskość z umęczonym narodem ukraińskim zachęcam was do tego, by pamiętać o ofiarach wszystkich konfliktów zbrojnych i by modlić się o dar pokoju w Palestynie, Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie, w Birmie, Kiwu Północnym i Sudanie".

Reklama

Papież odnotował, że otrzymał w ostatnich dniach wiele wiadomości i życzeń, zaś szczególnie poruszyły go, jak przyznał, listy i rysunki od dzieci.

"Dziękuję za tę bliskość i za modlitwy pocieszenia, które otrzymałem z całego świata. Zawierzam wszystkich wstawiennictwu Maryi i proszę, byście modlili się za mnie" - napisał Franciszek.