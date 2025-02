Polski prezydent spotkał się z Trumpem w sobotę w National Harbor pod Waszyngtonem podczas konferencji CPAC. Po rozmowie Duda przekazał, że nie ma obawy, żeby obecność USA w Polsce miała się zmniejszać i przywołał słowa Trumpa który miał potwierdzić, że przewiduje raczej umacnianie obecności armii amerykańskiej w naszym kraju. Rozmowa, która trwała prawdopodobnie mniej niż 10 minut, rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem bez obecności mediów i wstępnych oświadczeń.

Duda spotkał się z Trumpem. Ekspertka: Każda rozmowa z nim jest dziś na wagę złota

Bonikowska w niedzielę w rozmowie z PAP podkreśliła, że niezależnie od własnych poglądów politycznych, należy docenić inicjatywę prezydenta Dudy, bo dziś "każda możliwość bezpośredniego dotarcia do Donalda Trumpa jest naprawdę bardzo cenna".

Nawet jeżeli to spotkanie było krótkie, pięciominutowe i odbyło się gdzieś pomiędzy innymi spotkaniami przy okazji konferencji, to ważne, że do niego doszło. (...) Ja bym to doceniła, dlatego, że dziś nie jest takie proste, by spotkać się bezpośrednio z prezydentem Trumpem. Nie każdy może to osiągnąć, a te bezpośrednie kontakty, jak i rozmowy z jego najbliższym otoczeniem są dzisiaj super istotne dla nas wszystkich - oceniła.

Zdaniem prezes CSM wysiłki naszych polityków powinny być skierowane na docieranie do najbliższego otoczenia Trumpa i samej Partii Republikańskiej, gdyż nadal nie mamy jasności, jak naprawdę ma wyglądać strategia negocjacyjna Amerykanów i czym zakończą się rozmowy pokojowe z Rosją. Ponieważ ani Europa ani Polska, nie jest dopuszczona do tych rozmów, to bardzo się niepokoimy o ich przebieg i przede wszystkim sam wynik - dodała.

Bonikowska podkreśliła, że o ile sama idea Trumpa mówiąca o zakończeniu wojny jest "bardzo szczytna i słuszna", to jednak kluczowe są dla nas warunki zawarcia pokoju.

Warunki są ważniejsze niż samo zakończenie wojny, dlatego, że nie będzie dobrego zakończenia tego konfliktu, jeżeli Rosja tę wojna wygra. Tymczasem liczne deklaracje Donalda Trumpa są takie, że jego warunki mało interesują. On chce zakończyć wojnę. Kropka. Dlatego każdy kontakt z nim jest bardzo obecnie pożądany - zaznaczyła Bonikowska.