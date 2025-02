Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił w niedzielę, że jest gotów ustąpić ze stanowiska, jeśli miałoby to przyczynić się do osiągnięcia pokoju w kraju lub umożliwić Ukrainie wejście do NATO. Podkreślił, że w razie potrzeby może zrezygnować natychmiast.