Stany Zjednoczone powinny oddać Statuę Wolności Francji?

Statua Wolności to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Stanów Zjednoczonych. Widniejący na jej postumencie napis: "Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe. Obejmę ich gościnnie mymi ramionami. Przyślijcie mi bezdomnych gromady niemałe. Dla nich podnoszę lampę nad portu wodami". Przez lata stanowiła obietnicę lepszego życia dla milionów imigrantów przybywających do Ameryki. Jednak niedawno pojawiła się kontrowersyjna propozycja, by zwrócić ten historyczny pomnik Francji.

Skąd wzięła się Statua Wolności?

Pomysł stworzenia Statuy Wolności narodził się w XIX wieku. Francuski polityk i ekspert od amerykańskiej konstytucji, Édouard de Laboulaye, chciał w ten sposób upamiętnić przyjaźń między Francją a USA oraz wspólne dążenie do wolności. Projekt rzeźby wykonał Frédéric Auguste Bartholdi, a jej budowa trwała aż 20 lat. Posąg został skonstruowany w Paryżu, a następnie rozebrany na części i przetransportowany do Nowego Jorku, gdzie ostatecznie stanął w 1886 roku.

Polityczna burza wokół Statuy Wolności

Niedawno eurodeputowany Raphaël Glucksmann zaproponował, aby USA zwróciły Statuę Francji. Stwierdził, że skoro Ameryka opowiada się po stronie tyranów i zwalnia naukowców walczących o wolność badań, to nie zasługuje na ten symbol wolności.

Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją Białego Domu. Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt zdecydowanie odrzuciła tę propozycję, mówiąc: "Absolutnie nie". Dodała również, że Francuzi powinni być wdzięczni Stanom Zjednoczonym za pomoc w czasie II wojny światowej: To tylko dzięki USA Francja nie mówi dziś po niemiecku - stwierdziła cytowana przez "Metro" rzecznika.

Symbol wolności czy zapomniany dar?

Statua Wolności od dawna kojarzona jest z amerykańskimi wartościami takimi jak wolność, sprawiedliwość i demokracja. Jednak jej znaczenie ewoluowało – dla milionów imigrantów była symbolem nadziei i nowego początku w USA.

Obecnie posąg mierzy 93 metry wysokości, a jego powierzchnia pokryta jest cienką warstwą miedzi, która przez lata utworzyła charakterystyczną zieloną patynę. W lewej dłoni Statua trzyma tablicę z datą 4 lipca 1776 roku, upamiętniającą ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Pochodnia, którą dzierży w prawej ręce, została wymieniona w 1986 roku – obecnie w ciągu dnia odbija promienie słoneczne, a nocą oświetlają ją 16 reflektorów.