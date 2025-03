Epoka zysków płynących z pokoju dawno się skończyła. Architektura bezpieczeństwa, na której mogliśmy polegać, przestała się sprawdzać. Europa musi przyspieszyć. Musimy inwestować w obronność, wzmacniać nasze zdolności i przyjąć proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Podkreśliła, że plan "Gotowość 2030" zakłada zwiększenie wydatków na obronność i poważne inwestycje w zdolności europejskiego przemysłu obronnego. Musimy kupować więcej w Europie. Jest to warunek niezbędny do wzmocnienia europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. A to z kolei oznacza stymulowanie innowacji i tworzenie ogólnounijnego rynku sprzętu wojskowego - mówiła szefowa KE. UE chce, aby wszystkie kraje europejskie uzyskały pełną gotowość bojową do 2030 roku.

Siedem obszarów zbrojeń

KE wskazała w białej księdze siedem krytycznych obszarów zdolności obronnej. Należą do nich:

Reklama

obrona powietrzna i przeciwrakietowa,

systemy artyleryjskie,

amunicja i pociski,

drony i systemy antydronowe,

mobilność wojskowa,

wykorzystanie sztucznej inteligencji i innowacyjnych technologii w obronności,

strategiczne czynniki wspomagające, zdolności bojowe i ochrona infrastruktury krytycznej.

Reklama

Inwestycje w obronność za 800mld euro

Plan ReArm Europe/Gotowość 2030 umożliwia wydatkowanie środków o wartości ponad 800 mld euro. W ramach tej kwoty Komisja pozyska do 150 mld euro na rynkach kapitałowych, aby pomóc państwom członkowskim UE szybko i znacząco zwiększyć inwestycje w zdolności obronne Europy. Środki te zostaną wypłacone zainteresowanym państwom członkowskim na żądanie, na podstawie ich planów krajowych. Będą one wypłacane w formie konkurencyjnych i atrakcyjnych pożyczek o długim terminie spłacalności.

Plan ReArm Europe/Gotowość 2030 zakłada również udział Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która ma rozszerzyć zakres swoich pożyczek na projekty w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nie ceniliśmy wystarczająco obronności. Musimy zacząć wydawać więcej. Jednocześnie bezcenna jest przy tym nasza współpraca. Daje nam ona przewagę konkurencyjną nad całym światem - powiedziała Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji