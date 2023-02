We Francji wrze. Chodzi o wiek emerytalny [ZDJĘCIA]

Sobota we Francji była czwartym dniem protestów przeciwko proponowanej przez rząd reformie, podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Po raz pierwszy odbyły się one w sobotę, czyli dzień wolny od pracy. Osiem głównych francuskich central związkowych oświadczyło, że są gotowe "doprowadzić do paraliżu państwa we wszystkich sektorach" w czasie zapowiedzianych na 7 marca manifestacji, jeśli rząd i parlament "pozostaną głuche" na protesty przeciwko reformie emerytalnej.

1/6 Tysiące protestujących wzięło udział w demonstracji przeciwko rządowej reformie systemu emerytalnego w Paryżu następna Anna Lewicka twitter Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję