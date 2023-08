Katastrofalna sytuacja w turystycznym raju. Grecja walczy z pożarami [ZDJĘCIA]

W pożarach w Grecji zginęły co najmniej dwie osoby. W wielu miejscach zarządzono ewakuacje. Pożary szaleją w lasach w regionie Beocja na północ od Aten, na wyspach Eubea i Kitnos oraz na północnym wschodzie kraju w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja. Pomoc wysłała już Unia Europejska - do Grecji oddelegowano dwa samoloty gaśnicze z Cypru i drużynę strażaków z Rumunii. Synoptycy szacują, że upalna pogoda, która sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów potrwa jeszcze do piątku.

1/5 Greccy strażacy walczą z rozprzestrzeniającymi się pożarami następna Agnieszka Kowalska