Portal Gizmodo zebrał najgłupsze teorie spiskowe, które "wyjaśniają", co naprawdę stało się w Baltimore. Bo przecież to zbyt proste, że statek stracił moc, uderzył w most, a kluczowy most w regionie runął do wody.

Teoria pierwsza - Ukraińcy

Jedną z nich jest pomysł, rozpowszechniany na X przez rosyjskie boty i paru szaleńców z USA - ich zdaniem, kapitan statku był Ukraińcem, a uderzenie to zemsta Ukrainy za wstrzymanie pomocy dla Kijowa. Oczywiście okazuje się, że załoga była z Indii, a Ukrainiec był kapitanem jednostki jedynie w 2016.

Teoria druga - atak na most

Inni z kolei mówią o eksplozji bomby na moście, lub ataku rakietowym. Mają nawet nagrania z wybuchu. Jest tylko jeden problem - kpi Gizmodo - nagranie, które ma stanowić dowód jest w rzeczywistości z ukraińskiego ataku na most Kerczeński łączący okupowany Krym z Rosją.

Teoria trzecia - hakerzy

Trzecią teorię rozpowszechnia niesławna amerykańska kongresmenka, wielbicielka Trumpa, Marjorie Taylor Green. Jej zdaniem, całość mogła być cyberatakiem na USA, a statek stracił moc po akcji hakerów.

Teoria czwarta - Barack Obama

Najlepsza jednak jest ta, w którą zwolennicy teorii spiskowych mieszają Baracka Obamę. Jak im to udało się połączyć? To proste. Statek płynął na Sri Lankę, państwo to ma na fladze lwa, a w filmie Obamy statek, który stracił moc i spowodował katastrofę nazywał się "Biały lew"… prawda, że to logiczne?