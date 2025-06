Exit poll to badania sondażowe prowadzone w kilkuset wybranych losowo lokalach wyborczych. Od wyborców, którzy opuścili lokale wyborcze, zbierane są anonimowe odpowiedzi. W sumie ankietę wypełnia kilkadziesiąt tysięcy osób. Dzięki temu możliwe jest szybkie oszacowanie wyników głosowania jeszcze przed ich oficjalnym ogłoszeniem przez Państwową Komisję Wyborczą.

Czy exit poll są dokładne?

Na podstawie exit poll podaje się pierwsze, przybliżone wyniki wyborów tuż po zamknięciu lokali wyborczych. W sondażach tych występuje naturalny margines błędu, przeważnie 2 pkt. proc. Jeśli różnica pomiędzy rezultatami kandydatów będzie mniejsza niż 4 punkty procentowe, oznacza to, że mieści się w granicach błędu statystycznego. Wtedy nie będzie można mówić o ostatecznych wynikach.

Kiedy wyniki exit poll?

W niedzielę 1 czerwca 2025 r. badanie exit poll będzie realizowane przez pracownię Ipsos na zlecenie trzech największych stacji telewizyjnych – TVP, TVN i Polsatu. O godz. 21 poznamy pierwsze wyniki badania exit poll. Zostaną opublikowane tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

Kiedy wyniki late poll?

Ok. godz. 22-23 Ipsos opublikuje tzw. late poll, czyli wersję badania exit poll, ale uwzględniającą pierwsze dane z komisji wyborczych. Margines błędu takiego badania wynosi 1 pkt proc., co pozwoli na znacznie dokładniejsze prognozy, czyli jest dokładniejsze niż pierwsze exit poll, w przypadku którego margines błędu wynosi ok. 3 proc.

Oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich zostaną ogłoszone w poniedziałek, 2 czerwca. Wyniki będą jak najszybciej, mam nadzieję, że jutro wczesnym przedpołudniem - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.