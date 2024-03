Na wspólnej konferencji prasowej liderów Trzeciej Drogi - Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka Kamysza w sobotę po konwencji samorządowej TD w Otrębusach pod Warszawą Hołownia przyznał, że Rafał Trzaskowski ma bardzo silną pozycję w rankingach popularności w Warszawie.

Pomysł na Warszawę

Natomiast my - jeśli on jest gotów do myślenia o tym - wychodzimy z założenia, że rzeczywiście Warszawie potrzeba tego jeszcze czegoś innego - takiego społecznego sznytu. Świetnie, fajnie, że są inwestycje, świetnie, dobrze, że Warszawa się rozwija, ale Warszawa dzisiaj musi mieć też tę ludzką twarz. Twarz tych wszystkich, którzy w Warszawie mieszkają, mają się lepiej, mają się gorzej. A nie ma lepszej specjalistki niż Ada Porowska, bo pokazała to swoim życiem, że może z Rafałem (Trzaskowskim - PAP) stworzyć taki tandem - mówił lider Polski 2050.

Te dwa płuca rzeczywiście sprawią, że Warszawa jeszcze głębiej będzie oddychać - dodał.

Hołownia zaznaczył, że takie rozwiązanie nie jest to jeszcze spisane w umowie. - Jesteśmy po rozmowach, bardzo obiecujących, jesteśmy umówieni i mamy nadzieję, że to wszystko też razem z Rafałem Trzaskowskim zaproponujemy - wyjaśnił.

Uważamy, że to dla Warszawy jest dużo lepsze rozwiązanie, niż jakiekolwiek teraz próby sił w miejscu, w którym sytuacja jest taka, że współpraca opłaca się bardziej - stwierdził marszałek Sejmu.

Lista kandydatów Trzeciej Drogi

Liderzy zapowiedzieli, że Trzecia Droga wystawi swoją listę kandydatów do Rady Warszawy.

Wyborca koalicji 15 października będzie miał wtedy łatwość wyboru - będzie mógł zagłosować na Rafała Trzaskowskiego i na kandydata Trzeciej Drogi do rady miasta - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.