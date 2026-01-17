Nadawanie imienia to dla wielu przyszłych rodziców bardzo ważny, ale też często trudny proces. Wielu z nich spędza on sen z powiek. Kiedy trzeba wybrać imię dla syna albo córki, okazuje się, że nie zawsze jest to takie proste. Imię to wizytówka człowieka a także symbol kulturowy, który podkreśla przynależność do danego rodu, czy społeczności.

Od kilku ładnych lat wielu rodziców decyduje się na imiona, które były popularne w czasach PRL. Wybierają te, które nosili ich rodzice, czy dziadkowie. Bywa, że są to dokładnie te same imiona po babci albo dziadku. Czasem po prostu te starodawne, które kojarzą się z minionymi czasami.

To imię było popularne w czasach PRL

Nie da się nie zauważyć, że wiele z imion, które były popularne w czasach PRL, powraca i na nowo cieszy się ogromną popularnością. Istnieją też takie, które lata świetności mają dawno za sobą i nadal mało, kto chce do nich wracać i nadawać je swoim dzieciom.

Jednym z takich imion popularnych w czasach PRL, które wciąż jeszcze funkcjonuje, ale mało, kto o nim pamięta, jest żeńskie imię Ludmiła. Jak wynika ze statystyk w 2024 roku nadano je tylko 4 dziewczynkom. W pierwszej połowie 2025 roku rodzice nie wybrali go ani razu.

W Polsce mieszka obecnie prawie 9,5 tys. kobiet, które mają na imię Ludmiła. Są to głównie kobiety dojrzałe. Imię Ludmiła było popularne w czasach PRL a także w latach 1920-1930.

Co dokładnie oznacza to imię?

Popularne w czasach PRL imię Ludmiła wywodzi się z języków starosłowiańskich. Składa się z dwóch członów. Pierwszy to "lud", czyli naród, ludzie. Drugi to "miła" a więc przyjazna, łaskawa, życzliwa. Imię to symbolizuje, więc osobę serdeczną, empatyczną, która buduje dobre relacje z ludźmi.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoba, która nosi imię Ludmiła jest otwarta do innych ludzi, nie brakuje w niej życzliwości i serdeczności. Kobiety o imieniu Ludmiła są:

serdeczne

empatyczne

mają silną wolę

skutecznie rozwiązują problemy

ważna jest dla niej miłość i rodzina.

Osoby o tym imieniu obchodzą imieniny 20 lutego, 7 maja, 30 lipca, 16 września i 26 października. Najczęściej wybieraną datą na celebrowanie jest ta ostatnia. Patronką kobiet o tym imieniu jest św. Ludmiła Czeska, męczennica.