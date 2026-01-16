Dla wielu może być zaskoczeniem, że młodopolski mistrz namalował tryptyk pt. "Powstanie Warszawskie". O tym obrazie Józefa Mehoffera, napisała we wspomnieniach żona mistrza, Jadwigę z Janakowskich. Przez długie lata to była jedyna informacja o tym dziele.

Unikat wśród dzieł wielkiego malarza

W poniedziałek Muzeum Narodowe w Krakowie poinformowało, że obraz został odnaleziony. Dyrektor instytucji prof. Andrzej Szczerski, dzieło, zachowane w dobrym stanie, zostało odszukane przez Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Beskidzkie MuRo) i jako depozyt przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie. Obraz został wyeksponowany w domu artysty - oddziale MNK. Ma formę tryptyku - z centralnym wyobrażeniem walk powstańczych na Starym Mieście i dwom, dopełniającymi go scenami alegoryczno-symbolicznymi. To jedna z nielicznych znanych, rozbudowanych kompozycji olejnych późnej fazy twórczości Mehoffera, słabo reprezentowanej w zbiorach państwowych.

Nikt nie spodziewał się odnalezienia tego obrazu

"To jest rzeczywiście kapitalna sprawa. Nikt się nie spodziewał, że Mehoffer namalował obraz poświęcony Powstaniu warszawskiemu; wtedy był już człowiekiem wiekowym, schorowanym, wojnę przeżył bardzo boleśnie" - powiedział dyrektor MNK, dodając, że to jedna z ostatnich tak dużych prac artysty, który zmarł w 1946 roku. Prof. Szczerski wskazał, że w przypadku tak wybitnych twórców historycy sztuki znają dokumenty, na podstawie których można spodziewać się kolejnych odkryć, jednak dopóki dany obiekt nie zostanie odkryty, nie można przesądzać, czy istnieje. "Wiemy, że tematem Powstania Warszawskiego Mehoffer się interesował. Natomiast potwierdzenie, że takie dzieło powstało, że jest tak dobrze zachowane - to jest sensacja" - dodał.

Obraz wystawiono w domu artysty

Obraz został wyeksponowany w domu artysty - oddziale MNK. Ma formę tryptyku – z centralnym wyobrażeniem walk powstańczych na Starym Mieście i dwom, dopełniającymi go scenami alegoryczno-symbolicznymi. To jedna z nielicznych znanych, rozbudowanych kompozycji olejnych późnej fazy twórczości Mehoffera, słabo reprezentowanej w zbiorach państwowych. Artysta namalował go w swoim domu przy ulicy Krupniczej w Krakowie pod wpływem relacji uczestników Powstania, najprawdopodobniej pod koniec 1944 lub w 1945 roku. Według zapowiedzi MNK, po przejściu konserwacji tryptyk wróci w to miejsce.

Mistrz Młodej Polski

Józef Mehoffer (1869-1946) był jednym z czołowych przedstawicieli symbolizmu przełomu wieków, jednym z najważniejszych artystów Młodej Polski. Jego dom mieści się przy ulicy Krupniczej 26 w Krakowie. Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie działa tam od 1996 roku.