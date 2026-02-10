W ostatnich dniach temat wolnego piątku, 13 lutego 2026 roku wywołał ogromne zainteresowanie. W sieci pojawiło się wiele sprzecznych informacji, dlatego sprawdzamy, co dokładnie wynika z Kodeksu pracy i kalendarza świąt. Czy pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny, gdy święto wypada w sobotę?

Dlaczego 14 lutego ustanowiono nowe święto państwowe?

Zdaniem rządzących, wśród oficjalnych świąt państwowych brakowało upamiętnienia najliczniejszej podziemnej organizacji z czasów II wojny światowej, dlatego święto to zostało ustanowione na mocy ustawy przyjętej przez Sejm 9 stycznia 2025 roku.

Armia Krajowa, powołana rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku, odegrała kluczową rolę w walce o niepodległość Polski. W szczytowym momencie AK liczyła ponad 350 tys. żołnierzy, z czego około 10 tys. stanowili oficerowie, a 35-40 tys. to ochotnicy walczący w oddziałach leśnych.

To nie tylko gest wobec przeszłości, ale także przesłanie do przyszłych pokoleń o pamięci i szacunku dla naszych bohaterów.

Czy piątek, 13 będzie dniem wolnym od pracy?

Nie każde święto państwowe oznacza wolne od pracy, tak też jest w przypadku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Kluczowe znaczenie ma to, czy dane święto znajduje się w wykazie dni ustawowo wolnych od pracy.

Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, obchodzony 14 lutego od 2025 roku ma status święta państwowego. Nie został jednak wpisany do ustawy jako dzień wolny od pracy. To zasadnicza różnica.

Gdyby 14 lutego był dniem ustawowo wolnym od pracy i wypadł w sobotę pracownikom przysługiwałby dzień wolny do odbioru w innym terminie, najczęściej w piątek. W tym przypadku tak się jednak nie dzieje, ponieważ 14 lutego nie znajduje się w katalogu dni wolnych od pracy.

Dlatego, piątek 13 lutego nie będzie dniem wolnym od pracy, mimo że samo święto przypada dzień później.​

Kiedy przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny należy się tylko wtedy, gdy święto jest ustawowo wolne od pracy i wypada w sobotę, a pracownik pracuje w systemie poniedziałek - piątek. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Które święta w 2026 roku dadzą wolne za sobotę?

W 2026 roku dzień wolny będzie przysługiwał za:

15 sierpnia 2026 - wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26 grudnia 2026 - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za te dwa dni święta pracownicy odbiorą dodatkowe dni wolne, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok

- Nowy Rok 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli

- Trzech Króli 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

- Wielkanoc 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

- Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (piątek) - Święto Pracy

- Święto Pracy 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

- Święto Konstytucji 3 Maja 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

- Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

- Boże Ciało 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

- Wszystkich Świętych 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości

- Święto Niepodległości 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

- Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

- Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

Czy 13 lutego 2026 jest dniem wolnym od pracy?

Nie. Sam piątek nie jest świętem ustawowym i nie daje automatycznego dnia wolnego.

Czy za święto w sobotę należy się dzień wolny?

Tak, ale sposób jego udzielania zależy od pracodawcy i systemu czasu pracy.

Kto może dostać dodatkowy dzień wolny?

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jeśli święto obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Aktualizacja: Artykuł zaktualizowano o najnowsze interpretacje przepisów dotyczących świąt wypadających w sobotę.