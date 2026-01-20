Kierowcy usłyszeli zarzuty z art. 177 par. 1 i 2 Kodeksu karnego.

Prok. Stratos wyjaśniła, że szczegóły zarzutów różnią się, ponieważ każdy z nich naruszył inne przepisy.

Art. 177 par. 1 Kodeksu karnego odnosi się do nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zostały poszkodowane osoby (przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności); paragraf 2 – do wypadku ze skutkiem śmiertelnym (zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności).

Tragiczny wypadek w Warszawie. Kierowcy usłyszeli zarzuty

Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, natomiast mężczyzna nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień - powiedział prok. Stratos. Dodała, że prokuratura nie wnioskowała o stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych.

W poniedziałek po godzinie 15.00 na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa auta. Jedno z nich wpadło na przejście dla pieszych. Poszkodowane były cztery osoby, w tym sześcioletnie dziecko. Po przewiezieniu do szpitala chłopczyk zmarł. Trzy kobiety trafiły do szpitala.

Kierująca Fordem 28-latka, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie, którą kierował 48-latek. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku czego Toyota uderzyła w grupę osób czekających przed przejściem dla pieszych.

Obydwoje kierowcy byli trzeźwi.