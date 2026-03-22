Z badania Santander Consumer Banku: "Polaków portfel własny: Sezon na wydatki" wynika, że 43 proc. Polaków planuje przeznaczyć na Święta Wielkanocne tyle samo co w 2025 roku. Wyższe koszty przewiduje co czwarty ankietowany (23 proc.), a niższe – 13 proc. "Bardziej oszczędne zakupy deklarują kobiety – 18 proc. vs 9 proc. mężczyzn. Aż 76 proc. pięćdziesięciolatków oraz 73 proc. osób w wieku 30-39 lat przewiduje ten sam lub zwiększony budżet. Jednocześnie, co dziesiąty Polak nie spodziewa się żadnych wydatków związanych z Wielkanocą" - dodali autorzy badania.

Ponadto, 43 proc. uczestników badania deklaruje, że przeznaczy na święta do 400 zł, z czego 10 proc. poniżej 200 zł. "Te przedziały dominują przede wszystkim wśród osób w wieku 18-29 lat, gdzie aż 59 proc. ankietowanych nie przekroczy 400 zł. Dla porównania, tak samo wskazał jedynie co piąty pięćdziesięciolatek" - zauważyli autorzy. Kwotę od 401 do 750 zł planuje wydać 28 proc. ankietowanych i częściej byli to mężczyźni niż kobiety (34 proc. wobec 23 proc.), a także osoby w wieku 59 lat (43 proc.) Przedział od 751 do 1000 zł zadeklarowało 14 proc., a od 1001 do 1500 zł - 5 proc. Powyżej 1,5 tys. zł wydatków deklaruje 6 proc. badanych.

Wielkanoc za 200, 400 czy 1500 złotych? Polacy ujawnili swoje budżety [NOWY SONDAŻ]

Maciej Dąbrowski z Santander Consumer Banku zwrócił uwagę, że liczba osób, które planują przeznaczyć na Wielkanoc 2026 podobną kwotę jak rok wcześniej, pozostaje na zbliżonym poziomie niezależnie od tego, czy w gospodarstwie domowym mieszkają dzieci. "Jednak wyższe kwoty zdecydowanie częściej deklarują respondenci, którzy wychowują niepełnoletnich (31 vs 18 proc.). Największy kontrast widać w grupie, która nie planuje żadnych wydatków: 15 proc. takich deklaracji pochodzi od osób bez dzieci, a tylko 2 proc. od tych, którzy z nimi mieszkają" - zauważył Dąbrowski.

Poinformował też, że z badania wynika, iż w wielu polskich domach to gospodarz ponosi pełne koszty świątecznych przygotowań.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r na grupie 1000 dorosłych Polaków.