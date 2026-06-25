Katastrofa awionetki w Warszawie. Dwie osoby nie żyją

Czwartkowe popołudnie przyniosło tragiczne informacje z warszawskiego Bemowa. Tuż po godzinie 13:00 awionetka rozbiła się w pobliżu lotniska. Maszyna uderzyła w ziemię na terenie Automobilklubu Polskiego, gdzie znajduje się ośrodek szkolenia kierowców i plac do ćwiczeń poślizgów.

Jak informuje portal Forsal, mieszkańcy okolicy zauważyli kłęby czarnego dymu, co natychmiast wywołało alarm. Na miejsce przybyły liczne zastępy straży pożarnej, które szybko ugasiły pożar wraku. Policja zabezpieczyła teren katastrofy. Mimo wypadku, w pobliskim WORD-zie egzaminy na prawo jazdy odbywały się bez zakłóceń, ponieważ zdarzenie miało miejsce na działce obok.

Dwie osoby nie żyją

Służby potwierdziły portalowi Forsal, że na pokładzie awionetki znajdowały się dwie osoby. Obie zginęły na miejscu. Maszyna po upadku spłonęła doszczętnie. W zdarzeniu ucierpiała także osoba postronna. Ranny przechodzień otrzymał pomoc od załogi karetki pogotowia jeszcze na miejscu wypadku. Według dostępnych informacji, życiu tej osoby nie zagraża niebezpieczeństwo.

Lotnisko Babice wstrzymuje operacje

Po wypadku władze lotniska Warszawa-Babice podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu. W komunikacie czytamy, że obiekt pozostanie zamknięty do końca dnia. Ograniczenie to nie dotyczy jedynie operacji realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Policję.

Reporterka serwisu potwierdza, że choć na miejscu wciąż pracują służby, część zastępów straży pożarnej już opuściła teren. Służby wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do tego tragicznego wypadku.