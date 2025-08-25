Pracharczyk w lipcu zdobył srebrny medal na MP

Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że w nieszczęśliwym wypadku zginął nasz zawodnik Jakub Pracharczyk. Kuba był tegorocznym wicemistrzem Polski U23, reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Limie w 2024 roku. Rodzinie i najbliższym Kuby składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia - napisano w komunikacie klubu na Facebooku.

Do czasu formalnej identyfikacji zwłok policja nie potwierdza tożsamości dwóch ofiar wypadku w Krzycku Wielkim.

Rekord Pracharczyka to 64,53 m

Rekord Pracharczyka w rzucie seniorskim młotem, który waży 7,26 kg, wynosi 64,53 m. W zeszłym roku uczestniczył w mistrzostwach świata do lat 20 w Limie. Na początku lipca 2025 roku zdobył srebrny medal mistrzostw Polski do lat 23, które odbywały się w Krakowie.

Prezydent Trzaskowski przekazał wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia rodzinie lekkoatlety przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Bardzo smutna wiadomość. W wieku zaledwie 20 lat tragicznie zginął w wypadku awionetki Jakub Pracharczyk - młody zawodnik stołecznej Skry w rzucie młotem, stypendysta sportowy. Jeszcze niedawno zdobył wicemistrzostwo Polski do lat 23, miał też za sobą starty z orzełkiem na piersi na imprezach międzynarodowych. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny - napisał na platformie X Trzaskowski.