ABW zatrzymała obywateli Ukrainy i Białorusi. Jest komentarz Siemoniaka

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakończyli akcję wymierzoną w osoby prowadzące wrogą działalność na terenie Polski. Wspólnie ze Strażą Graniczną zatrzymali łącznie 11 osób: dziewięciu obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli decyzje o natychmiastowym wydaleniu z Polski. Służby podjęły ten krok, ponieważ zebrany materiał dowodowy potwierdził ich zaangażowanie w działania wymierzone w stabilność państwa.

Rosyjskie pieniądze za protesty

Z ustaleń ABW wynika, że grupa działała już od jesieni 2025 roku. Zatrzymani zajmowali się rekrutacją osób oraz opłacaniem uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że inspiracja oraz środki finansowe na ten cel pochodziły wprost z Rosji. Według śledczych, cała aktywność grupy stanowi typową rosyjską operację wpływu, której celem jest destabilizacja sytuacji w kraju.

Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) June 29, 2026 Rozwiń

Zatrzymani wykorzystywali do swoich celów tematy budzące silne emocje. Inicjowali protesty, posługując się informacjami o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach w ukraińskiej polityce wewnętrznej.

Służby podkreślają, że zatrzymani prowadzili swoje działania w pięciu polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. Ich celem było stopniowe budowanie wpływów w środowisku uchodźców i wykorzystywanie ich do promowania haseł o charakterze politycznym.

ABW kwalifikuje te działania jako operacje "poniżej progu klasycznej agresji". To klasyczny przykład wojny hybrydowej. Rosyjskie służby dążą do osiągnięcia kilku celów: