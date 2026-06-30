Nowe zasady gospodarki odpadami od 1 lipca

Już od 1 lipca 2026 r. w gminie Konstancin-Jeziorna zacznie obowiązywać zaktualizowany regulamin utrzymania czystości i porządku. Wprowadzone zmiany obejmują przede wszystkim nowe obowiązki w zakresie gromadzenia bioodpadów, innowacyjny sposób zbierania tekstyliów oraz modyfikacje w harmonogramach odbioru niektórych frakcji.

Obowiązkowe pojemniki na bioodpady

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portalsamorzadowy.pl, kluczową zmianą dla mieszkańców jest obowiązek wyposażenia nieruchomości w dedykowane brązowe pojemniki na odpady kuchenne i zielone. Muszą one być wykonane z materiału HDPE oraz spełniać normę PN-EN 840. Dopuszczalne pojemności to 120, 240 oraz 1100 litrów.

Warto zaznaczyć, jak czytamy w komunikacie gminy - mieszkańcy, którzy posiadają już sprawne pojemniki przystosowane do odbioru mechanicznego, nie muszą kupować nowych; wystarczy, że oznaczą je naklejką "BIO”. W okresach wzmożonego wytwarzania odpadów ogrodowych dopuszcza się wystawianie ich w szczelnych workach zakupionych przez mieszkańców. Zasady dotyczące ulgi za kompostowanie pozostają bez zmian - osoby posiadające kompostownik nadal nie podlegają odbiorowi bioodpadów przez gminę.

Fioletowe worki na tekstylia

Jedną z najważniejszych nowości jest uruchomienie bezpośredniego odbioru tekstyliów i odzieży z nieruchomości. Od lipca mieszkańcy będą mogli przekazywać niepotrzebne ubrania, ręczniki czy pościel.

Jak podaje portal: "W zabudowie jednorodzinnej tekstylia należy wystawiać w fioletowych workach lub pojemnikach z napisem "Tekstylia". Worki dostarczy firma odbierająca odpady”.

Zmiany w harmonogramach i nowe obowiązki właścicieli

Nowelizacja regulaminu wprowadza również korekty w częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów: