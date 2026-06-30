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Musisz mieć fioletowy worek, inaczej śmieci zostaną na posesji. Zmiany w gminie od 1 lipca

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:40
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recykling odpady śmieci
Wywóz odpadów po nowemu. Fioletowe worki i zmiany w harmonogramach/Shutterstock
Już od 1 lipca 2026 roku mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna muszą przygotować się na istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Wprowadzony właśnie regulamin utrzymania czystości wprowadza m.in. obowiązek stosowania specjalnych fioletowych worków na tekstylia oraz nowe wymogi dotyczące pojemników na bioodpady.

Nowe zasady gospodarki odpadami od 1 lipca

Już od 1 lipca 2026 r. w gminie Konstancin-Jeziorna zacznie obowiązywać zaktualizowany regulamin utrzymania czystości i porządku. Wprowadzone zmiany obejmują przede wszystkim nowe obowiązki w zakresie gromadzenia bioodpadów, innowacyjny sposób zbierania tekstyliów oraz modyfikacje w harmonogramach odbioru niektórych frakcji.

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Obowiązkowe pojemniki na bioodpady

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portalsamorzadowy.pl, kluczową zmianą dla mieszkańców jest obowiązek wyposażenia nieruchomości w dedykowane brązowe pojemniki na odpady kuchenne i zielone. Muszą one być wykonane z materiału HDPE oraz spełniać normę PN-EN 840. Dopuszczalne pojemności to 120, 240 oraz 1100 litrów.

Warto zaznaczyć, jak czytamy w komunikacie gminy - mieszkańcy, którzy posiadają już sprawne pojemniki przystosowane do odbioru mechanicznego, nie muszą kupować nowych; wystarczy, że oznaczą je naklejką "BIO”. W okresach wzmożonego wytwarzania odpadów ogrodowych dopuszcza się wystawianie ich w szczelnych workach zakupionych przez mieszkańców. Zasady dotyczące ulgi za kompostowanie pozostają bez zmian - osoby posiadające kompostownik nadal nie podlegają odbiorowi bioodpadów przez gminę.

Fioletowe worki na tekstylia

Jedną z najważniejszych nowości jest uruchomienie bezpośredniego odbioru tekstyliów i odzieży z nieruchomości. Od lipca mieszkańcy będą mogli przekazywać niepotrzebne ubrania, ręczniki czy pościel.

Jak podaje portal: "W zabudowie jednorodzinnej tekstylia należy wystawiać w fioletowych workach lub pojemnikach z napisem "Tekstylia". Worki dostarczy firma odbierająca odpady”.

Zmiany w harmonogramach i nowe obowiązki właścicieli

Nowelizacja regulaminu wprowadza również korekty w częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów:

  • Choinki: odbiór dwa razy w roku.
  • Wielkogabaryty (zabudowa wielolokalowa): odbiór dwa razy na kwartał.
  • Odpady kuchenne (zabudowa wielolokalowa): od kwietnia do listopada dwa razy w tygodniu.
  • Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, papieru, szkła oraz bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej pozostaje bez zmian.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: odpadyśmieciworki
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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