Nowe zasady gospodarki odpadami od 1 lipca
Już od 1 lipca 2026 r. w gminie Konstancin-Jeziorna zacznie obowiązywać zaktualizowany regulamin utrzymania czystości i porządku. Wprowadzone zmiany obejmują przede wszystkim nowe obowiązki w zakresie gromadzenia bioodpadów, innowacyjny sposób zbierania tekstyliów oraz modyfikacje w harmonogramach odbioru niektórych frakcji.
Obowiązkowe pojemniki na bioodpady
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portalsamorzadowy.pl, kluczową zmianą dla mieszkańców jest obowiązek wyposażenia nieruchomości w dedykowane brązowe pojemniki na odpady kuchenne i zielone. Muszą one być wykonane z materiału HDPE oraz spełniać normę PN-EN 840. Dopuszczalne pojemności to 120, 240 oraz 1100 litrów.
Warto zaznaczyć, jak czytamy w komunikacie gminy - mieszkańcy, którzy posiadają już sprawne pojemniki przystosowane do odbioru mechanicznego, nie muszą kupować nowych; wystarczy, że oznaczą je naklejką "BIO”. W okresach wzmożonego wytwarzania odpadów ogrodowych dopuszcza się wystawianie ich w szczelnych workach zakupionych przez mieszkańców. Zasady dotyczące ulgi za kompostowanie pozostają bez zmian - osoby posiadające kompostownik nadal nie podlegają odbiorowi bioodpadów przez gminę.
Fioletowe worki na tekstylia
Jedną z najważniejszych nowości jest uruchomienie bezpośredniego odbioru tekstyliów i odzieży z nieruchomości. Od lipca mieszkańcy będą mogli przekazywać niepotrzebne ubrania, ręczniki czy pościel.
Jak podaje portal: "W zabudowie jednorodzinnej tekstylia należy wystawiać w fioletowych workach lub pojemnikach z napisem "Tekstylia". Worki dostarczy firma odbierająca odpady”.
Zmiany w harmonogramach i nowe obowiązki właścicieli
Nowelizacja regulaminu wprowadza również korekty w częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów:
- Choinki: odbiór dwa razy w roku.
- Wielkogabaryty (zabudowa wielolokalowa): odbiór dwa razy na kwartał.
- Odpady kuchenne (zabudowa wielolokalowa): od kwietnia do listopada dwa razy w tygodniu.
- Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, papieru, szkła oraz bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej pozostaje bez zmian.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.