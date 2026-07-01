Liwiusz Laska przejmuje stery w ZUS. Premier powołał nowego prezesa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nowego szefa. W środę ZUS poinformował, że premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa instytucji. Nominację wręczyła mu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Liwiusz Laska zastępuje na tym stanowisku Zbigniewa Derdziuka. Poprzedni prezes musiał zrezygnować z pełnionej funkcji ze względu na stan swojego zdrowia.
Kim jest Liwiusz Laska?
Liwiusz Laska to prawnik i ekspert specjalizujący się w prawie pracy, prawie administracyjnym oraz wyborczym. Jego dotychczasowa ścieżka zawodowa obejmuje:
- Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy: W latach 2016–2018 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego tego organu.
- W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadzorował kluczowe obszary, w tym departament prawny, informatykę oraz kontrolę i audyt.
- Państwowa Komisja Wyborcza: Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. zasiadał w składzie PKW.
- Przez 12 lat pracował w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.
Jak odbywa się wybór prezesa ZUS?
Proces wyboru prezesa ZUS jest ściśle określony przepisami. Premiera wnioskuje o powołanie konkretnej osoby na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przed ostateczną decyzją, kandydaturę musi zaopiniować rada nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.