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Liwiusz Laska przejmuje stery w ZUS. Premier powołał nowego prezesa

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:51
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Liwiusz Laska
Liwiusz Laska/PAP Archiwalny
Liwiusz Laska objął funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Premier Donald Tusk powołał go na to stanowisko w miejsce Zbigniewa Derdziuka, który ustąpił z powodów zdrowotnych. Nowy prezes jest cenionym ekspertem w zakresie prawa pracy i administracyjnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nowego szefa. W środę ZUS poinformował, że premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa instytucji. Nominację wręczyła mu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Liwiusz Laska zastępuje na tym stanowisku Zbigniewa Derdziuka. Poprzedni prezes musiał zrezygnować z pełnionej funkcji ze względu na stan swojego zdrowia.

Kim jest Liwiusz Laska?

Liwiusz Laska to prawnik i ekspert specjalizujący się w prawie pracy, prawie administracyjnym oraz wyborczym. Jego dotychczasowa ścieżka zawodowa obejmuje:

  • Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy: W latach 2016–2018 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego tego organu.
  • W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadzorował kluczowe obszary, w tym departament prawny, informatykę oraz kontrolę i audyt.
  • Państwowa Komisja Wyborcza: Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. zasiadał w składzie PKW.
  • Przez 12 lat pracował w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.
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Jak odbywa się wybór prezesa ZUS?

Proces wyboru prezesa ZUS jest ściśle określony przepisami. Premiera wnioskuje o powołanie konkretnej osoby na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przed ostateczną decyzją, kandydaturę musi zaopiniować rada nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskZUSLiwiusz Laska
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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