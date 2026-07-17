Wyjątkowe widowisko już dzisiaj

Widowisko rozpocznie się już około godziny 21:20. To właśnie wtedy, w zależności od miejsca obserwacji, na niebie zacznie wyłaniać się wyjątkowy duet. Jasna "Gwiazda Wieczorna", czyli Wenus, pojawi się tuż obok delikatnego sierpa Srebrnego Globu.

Widoczność tego zjawiska będzie uzależniona od regionu Polski:

Południowo-wschodnia Polska: od około 21:20 .

. Centralna Polska: w okolicach 21:40 .

. Północno-zachodnia Polska: około 22:00.

Jak podaje portal Twojapogoda.pl, zjawisko najlepiej będzie widoczne mniej więcej 45 minut po zachodzie Słońca. Przed wyjściem warto sprawdzić dokładną godzinę zachodu słońca dla swojej miejscowości, aby nie przegapić tego spektaklu.

Co zobaczymy na niebie?

Wenus zabłyśnie tego wieczoru niezwykle intensywnie, osiągając jasność około -4,2 magnitudo. Jak czytamy na TwojaPogoda.pl, poniżej i na lewo od planety zawiśnie cienki sierp Księżyca, oświetlony zaledwie w 15 procentach. Obiekty te, widoczne nisko nad zachodnim horyzontem, stworzą niezwykle malowniczą parę, która przyciągnie wzrok każdego obserwatora.

Co ciekawe, na ciemnej stronie sierpa Księżyca będzie można dostrzec subtelne pojaśnienie - to tzw. światło popielate. Jest to światło odbite od Ziemi, które oświetla nocną część tarczy naszego naturalnego satelity, nadając scenerii niemal magicznego charakteru.

Jak przygotować się do obserwacji?

Portal przypomina, że do podziwiania tego widowiska nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu - wystarczy gołe oko. Należy jednak zadbać o kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, znajdźmy punkt z szerokim, niezasłoniętym widokiem na zachód. Po drugie, najlepsze efekty uzyskamy z dala od miejskich świateł, co zwiększy kontrast między jasnymi obiektami a ciemniejącym niebem. Warto mieć przy sobie lornetkę, która pozwoli objąć w jednym polu widzenia zarówno Wenus, jak i cały sierp Księżyca.

Choć z naszej perspektywy wydaje się, że obiekty znajdują się blisko siebie, w rzeczywistości dzieli je gigantyczna odległość. Wenus krąży ponad 108 milionów kilometrów od Słońca, podczas gdy Księżyc znajduje się zaledwie 384 tysiące kilometrów od Ziemi.