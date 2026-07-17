Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec sporu w imperium Solorzów. Jest ostateczny wyrok

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:22
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zygmunt Solorz
Koniec sporu w imperium Solorzów. Jest ostateczny wyrok/Agencja Gazeta
Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie podtrzymał orzeczenie drugiej instancji w sporze Zygmunta Solorza z dziećmi o sukcesję w jego biznesowym imperium. Ta decyzja ostatecznie kończy sprawę, nie ma od niej odwołania.

Cyfrowy Polsat poinformował o wiadomości, którą prezes i szef rady nadzorczej spółki otrzymali od jej większościowego akcjonariusza, czyli działającej w Liechtensteinie fundacji TiVi. Wynika z niej, że Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie podtrzymał orzeczenie Książęcego Sądu Apelacyjnego w sporze Zygmunta Solorza z dziećmi o sukcesję w jego imperium biznesowym. Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

"Definitywny koniec sporu"

Jak napisano w komunikacie, obowiązują warunki porozumienia, także załączniki, które Solorz zawarł z dziećmi na początku sierpnia 2024 roku. Oprócz tego Sąd Najwyższy na Cyprze oddalił złożony przez Zygmunta Solorza wniosek o tymczasowe zabezpieczenia.

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Liechtensteinie definitywnie kończy spór pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem. Nie ma już od niego żadnej drogi odwoławczej. Kwestia przekazania Tobiasowi, Aleksandrze i Piotrowi pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi oraz pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus (to marka rynkowa grupy Cyfrowy Polsat – przyp.) jest niepodważalna" – poinformował Daniel Kaczorowski w komunikacie prasowym. Jak dodał, Grupa działa stabilnie, realizuje wszystkie cele zgodnie z planem i kończy przygotowanie nowej strategii, którą, zgodnie z zapowiedziami, ogłosi jesienią.

Konflikt Solorza z rodziną

Spór Zygmunta Solorza z trójką jego dzieci o warunki sukcesji rozpoczął się sierpniu 2024 r. Chodziło o kontrolę właścicielską nad zarejestrowanymi w Liechtensteinie TiVi Foundation i Polkomtel Foundation, poprzez które miliarder ma udziały w swoich najważniejszych polskich spółkach.

W sierpniu 2024 r. Zygmunt Solorz podpisał w Liechtensteinie dokumenty dotyczące sukcesji majątku rodzinnego, które obejmowały m.in. zmiany statutu TiVi Foundation oraz przekazanie części uprawnień trójce swoich dzieci: Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi. Później Solorz twierdził, że został wprowadzony w błąd i nie miał świadomości pełnych skutków podpisanych dokumentów. Z tego powodu próbował unieważnić zmiany z sierpnia 2024 roku. Te zapisy stały się przedmiotem długiego sporu prawnego.

Grupa Polsat Plus obejmuje m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netię, Telewizję Polsat oraz Grupę Interia, a także aktywa energetyczne, w tym ZE PAK. Jej główne obszary działalności to telekomunikacja, media i energetyka.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sąddecyzjaPolsatZygmunt Solorz
Powiązane
Solorz-TS
Stało się, Zygmunt Solorz stracił stanowisko. Rewolucja w Polsacie
Trwa spór Zygmunta Solorza z dziećmi
Zygmunt Solorz kontratakuje. Spór miliardera z dziećmi na kolejnym etapie
Zygmunt Solorz-Żak, (3) fot. Wojciech Górski
Zygmunt Solorz zapowiada walkę o Cyfrowy Polsat. "Bezprawne działania"
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec sporu w imperium Solorzów. Jest ostateczny wyrok »
Zobacz
|
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Nowa Skoda Elroq RS
Nowa Skoda trzęsie rynkiem. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Tirokafteri
Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 17 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące
Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj