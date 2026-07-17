Koniec sporu w imperium Solorzów. Jest ostateczny wyrok

Cyfrowy Polsat poinformował o wiadomości, którą prezes i szef rady nadzorczej spółki otrzymali od jej większościowego akcjonariusza, czyli działającej w Liechtensteinie fundacji TiVi. Wynika z niej, że Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie podtrzymał orzeczenie Książęcego Sądu Apelacyjnego w sporze Zygmunta Solorza z dziećmi o sukcesję w jego imperium biznesowym. Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

"Definitywny koniec sporu"

Jak napisano w komunikacie, obowiązują warunki porozumienia, także załączniki, które Solorz zawarł z dziećmi na początku sierpnia 2024 roku. Oprócz tego Sąd Najwyższy na Cyprze oddalił złożony przez Zygmunta Solorza wniosek o tymczasowe zabezpieczenia.

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Liechtensteinie definitywnie kończy spór pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem. Nie ma już od niego żadnej drogi odwoławczej. Kwestia przekazania Tobiasowi, Aleksandrze i Piotrowi pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi oraz pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus (to marka rynkowa grupy Cyfrowy Polsat – przyp.) jest niepodważalna" – poinformował Daniel Kaczorowski w komunikacie prasowym. Jak dodał, Grupa działa stabilnie, realizuje wszystkie cele zgodnie z planem i kończy przygotowanie nowej strategii, którą, zgodnie z zapowiedziami, ogłosi jesienią.

Konflikt Solorza z rodziną

Spór Zygmunta Solorza z trójką jego dzieci o warunki sukcesji rozpoczął się sierpniu 2024 r. Chodziło o kontrolę właścicielską nad zarejestrowanymi w Liechtensteinie TiVi Foundation i Polkomtel Foundation, poprzez które miliarder ma udziały w swoich najważniejszych polskich spółkach.

W sierpniu 2024 r. Zygmunt Solorz podpisał w Liechtensteinie dokumenty dotyczące sukcesji majątku rodzinnego, które obejmowały m.in. zmiany statutu TiVi Foundation oraz przekazanie części uprawnień trójce swoich dzieci: Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi. Później Solorz twierdził, że został wprowadzony w błąd i nie miał świadomości pełnych skutków podpisanych dokumentów. Z tego powodu próbował unieważnić zmiany z sierpnia 2024 roku. Te zapisy stały się przedmiotem długiego sporu prawnego.

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