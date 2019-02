Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebuje pełnomocnictwa od spółki Srebrna do podpisania tej uchwały. Chodzi dokładnie o uchwałę rady fundacji im. Lecha Kaczyńskiego - miał zeznać Gerald Birgfellner w prokuraturze - pisze "Gazeta Wyborcza". Powiedział mi, że musi mieć jeszcze podpis księdza, który jest członkiem rady tej fundacji, ale powiedział, że zanim ten ksiądz podpisze, to trzeba mu zapłacić. Chodzi o pana Rafała Sawicza - stwierdził, jak wynika z nieoficjalnych informacji gazety biznesmen. Ksiądz ten, razem z Jarosławem Kaczyńskim i posłem PiS Krzysztofem Czabańskim zasiada w radzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Austriak mówił w prokuraturze, że usłyszał w lutym od prezesa PiS, że ma zapłacić 100 tys ks. Sawiczowi. Miał zeznać śledczym, że mógł wtedy zapłacić tylko 50 tys. a resztę wyłożyłby, gdy będzie kredyt z Pekao SA na inwestycję. Biznesmen opowiedział, że dostał telefon od kogoś z Nowogrodzkiej, by zawiózł te pieniądze do siedziby PiS. Jak pisze "Wyborcza" - zeznał, że nie pamięta, komu przekazał pieniądze, ale pamięta, że Jarosław Kaczyński miał kopertę w ręku. Jak dodaje gazeta, do zeznań dołączył wydruk z banku o wypłacie pieniędzy 7 lutego.

"Wyborcza" dodaje, że dziennikarze próbowali potwierdzić treść tych zeznań, do których dotarła nieoficjalnie, zarówno w prokuraturze, jak i u pełnomocników prawnych biznesmena. Ci jednak zasłaniają się tajemnicą śledztwa.

Gazeta opisuje też, kim jest ksiądz Sawicz. W parafii w Gdańsku, gdzie miał być wikarym, powiedziano dziennikarzom, że mężczyzna porzucił stan duchowny.

Sam ksiądz w 2008 został wyznaczony przez abp Sławoja Leszka Głodzia do opieki nad biskupem Tadeuszem Gocłowskim. Duchowny ten był jednym z fundatorów Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego i do swej śmierci w 2016 zasiadał w jego radzie. Po śmierci bp Gocłowskiego Sawicz miał trafić do parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie. Ten jednak tego polecenia nie wykonał. Rafał Sawicz opuścił parafię na Przymorzu i nie stawił się na kolejną placówkę. Od lipca 2016 r. jego dalsze losy są nam nieznane – powiedział. ks. Starkowicz, rzecznik archidiecezji gdańskiej.

W maju 2017 Sawicz został członkiem rady Instytutu. Ta nominacja jest bardzo zastanawiająca. W tym czasie Sawicz był już księdzem ukrywającym się przed Głódziem albo uważał się za osobę świecką - podsumowuje jeden z duchownych, z którym rozmawiała "Wyborcza".