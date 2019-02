- W pełni rozumiem dramat pana Komendy, to jest trauma. Zdarzają się niestety pomyłki w wymiarze sprawiedliwości wszędzie na świecie i państwo powinno pomagać i w miarę możliwości oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości. Mamy pewien pomysł jak tą pomoc udzielić - powiedział minister Zbigniew Ziobro w radiowej Jedynce, odnosząc się do sytuacji Tomasza Komendy, który spędził 18 lat w więzieniu. Ministra cytuje gazeta.pl.

Zbigniew Ziobro zaznaczył, że premier "z całą pewnością" przedłuży rentę przydzieloną Tomaszowi Komendzie do czasu "kiedy będzie to konieczne". Szef resortu zaznaczył, że Tomasz Komenda może skorzystać także z innych form pomocy.

- O tym będziemy rozmawiać z prokuratorami, którzy mają kontakt z panem Komendą, by starać się mu tą pomoc udzielić - zaznaczył Ziobro.

Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Opuścił je w połowie marca 2018 r. po tym, jak Sąd Najwyższy uznał, że jest niewinny. – Jego stan psychiczny jest gorszy niż bezpośrednio po opuszczeniu więzienia. Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje – mówił wcześniej Wirtualnej Polsce mec. Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy. - Tomek nie chce wracać do tego, co go spotkało. Odmawia rozmów na ten temat. Wszystko przez to, że bardzo odczuwa niedostosowanie do życia w świecie, jaki zastał po opuszczeniu zakładu karnego.

W związku ze złym stanem psychicznym Komendy prokuratura przełożyła czynności z jego udziałem. – Miał wziąć udział w okazaniu osób związanych ze sprawą. Odmówił jednak. Nie jest w stanie obecnie się z tym zmierzyć – dodał mec. Ćwiąkalski.

Stan zdrowia stał się również przyczyną wstrzymana wniosku o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu, w czasie którego był bity i poniżany. – Może na przełomie marca i kwietnia uda się złożyć dokumenty do sądu – ocenił Zbigniew Ćwiąkalski, który wcześniej zapowiadał już, że będzie domagał się 18 mln zł dla swojego klienta. Czas na złożenie wniosku mija w maju.

"Adwokat zapowiada także wystąpienie w najbliższym czasie do premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużenie renty specjalnej dla Tomasza Komendy. Pod koniec marca ubiegłego roku szef rządu przyznał mężczyźnie świadczenie sięgające 3276 zł miesięcznie netto. Jego wypłacanie kończy się za miesiąc" - pisze Wirtualna Polska.

Portal przypomniał, że śledztwo w sprawie błędów popełnionych przez wrocławskich śledczych ponad 18 lat temu trwa od marca 2018 r. I, jak uznał ostatnio, prok. Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury, może jeszcze potrwać.

Ciało 15-letniej Małgorzaty K. znaleziono 1 stycznia 1997 r. Brutalnie zgwałcona dziewczyna po kilku godzinach zamarzła, porzucona na mrozie. Prokuratorzy stwierdzili, że sprawców było kilku. Zatrzymano tylko Tomasza Komendę. Został skazany na 25 lat więzienia.