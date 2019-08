Mogę potwierdzić, że dzisiaj w godzinach porannych doszło do zatrzymań przy centrum M1. W akcji brało udział kilkudziesięciu policjantów komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej, a także policyjni antyterroryści - poinformowała PAP w poniedziałek Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Jak powiedziała, zatrzymano ponad 20 osób. W samochodach, którymi te osoby przyjechały, znaleziono przedmioty zabronione polskim prawem. Trwają oględziny, trwają ustalenia na miejscu; będą na pewno wykonywane przeszukania w miejscach zamieszkania tych osób - wyjaśniła Cisło i dodała, że dalsze działania w tej sprawie prowadzić będzie krakowska prokuratura okręgowa.

Informacje o zatrzymaniach jako pierwszy podał portal RMF24. Według jego informacji, zatrzymani to obywatele Rosji pochodzący z Kaukazu. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że w pobliżu M1 miało dojść do "ustawki" obywateli rosyjskich, głównie narodowości czeczeńskiej, z krakowskimi pseudokibicami. Jak informuje Onet, chodzi o pseudokibiców Cracovii. Według informacji, osoby pochodzące z Kaukazu chcą przejąć kontrolę nad handlem na targowiskach w mieście, co miało nie spodobać się pseudokibicom. O planowanym spotkaniu, według mediów, dowiedziała się policja. W trakcie akcji, przy zatrzymanych miano znaleźć broń, inne niebezpieczne narzędzia, a także narkotyki.