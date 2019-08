Dominikanin wyjaśnia, że pomysł ten przyszedł mu do głowy, gdy przypomniał sobie swoją działalność jako aktywista Amnesty International.

"Kiedy przed wielu laty byłem aktywistą Amnesty International, słaliśmy do różnych instytucji na całym świecie listy w sprawach prześladowanych osób, aby wytwarzać nieustający nacisk. Robiliśmy to tak długo, dopóki sprawa nie znajdowała jakiegoś sensownego finału" - napisał ojciec Gużyński na Facebooku.

"Proponuję, abyśmy od jutra zaczęli wysyłać listy do abp. Jędraszewskiego z wyrazem oczekiwania, że honorowo poda się do dymisji z powodu słów o 'tęczowej zarazie'" - dodaje we wpisie.

Zaznacza przy tym, że nie chodzi mu o "wewnątrzkościelny bunt".

"Jeżeli zrobimy to wspólnie, konsekwentnie i z zachowaniem należytego szacunku dla urzędu biskupa, będzie to miało przynajmniej siłę wyrazu naszej przyzwoitości. Taki nasz katolicki maraton pisania listów. Nasza własna bierność nas niszczy, dlatego sam zaczynam od jutra, jeden list lub e-mail na tydzień aż do skutku (nawet jeśli będę jedyny)" - stwierdza.

Ojciec Gużyński zwrócił się też bezpośrednio do metropolity krakowskiego, aby podał się do dymisji i przeprosił za swoje kazanie, które wygłosił w ramach czwartkowych obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

"Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział metropolita krakowski" - to słowa, które padły z ust abp Jędraszewskiego.