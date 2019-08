Policja dostała zgłoszenie po godzinie 16, że na terenie zakładów chemicznych w Policach doszło do wypadku - powiedziała PAP sierżant sztabowy Katarzyna Leśnicka z policji w Policach. Wyjaśniła, że dwóch pracowników firmy zewnętrznej wykonywało tam prace, podczas których doszło do rozszczelnienia rury z metanem. Poparzonych zostało dwóch mężczyzn. Ze wstępnych informacji wynika, że to poparzenia pierwszego stopnia – powiedziała Leśnicka. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem do Gryfic, a drugi do szpitala w Policach.

Na terenie zakładów pracowali biegły z zakresu pożarnictwa oraz inspekcja pracy razem z prokuratorem. Czynności były prowadzone w kierunku wypadku przy pracy – powiedziała Leśnicka. Z informacji policji wynika, że niedzielny wypadek nie zakłócił pracy w zakładach.