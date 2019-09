30 lat temu zaczęła się wolna Polska i dzięki tym zmianom weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, i możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać, mieć takich egzotycznych gości" - mówiła, jak informuje polskieradio24.pl, Aleksandra Dulkiewicz. Sawsan Chebli na słowa prezydent miasta zareagował śmiechem. Z kolei Sadiq Khan przyznał, że różnie go nazywano, ale nikt o nim jeszcze nie powiedział, że jest "egzotyczny".

A. Dulkiewicz w ECS cieszy się, że może przyjmować "egzotycznych" gości. Proszę zwrócić uwagę, na zażenowanie Sadiq'a Khana i Sawsan Chebli, kiedy po przetlumaczeniu docierają do nich te słowa prezydent Gdańska.

To już nawet nie szopka. pic.twitter.com/aDcTNbs09J — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) September 1, 2019

W sieci wybuchła burza. Prezydent Gdańska krytykowali i zwolennicy PiS i lewicy. Aleksanda Dulkiewicz napisała więc na Twitterze oświadczenie. "Dziękuję uczestnikom debaty w ECS. Ich obecność w mieście wolności, równości i solidarności była symboliczna. Za przejęzyczenie osobiście przeprosiłam. Niefortunne słowo oboje przyjęli z uśmiechem. Szacunek, różnorodność i torelancja [pisowna oryginalna - red.] - niech te przesłania płyną od nas w świat "- stwierdziła.