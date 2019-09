Stuhr dowodził w sądzie, że z powodu smogu na problemy górnych dróg oddechowych. Dodał, że z racji choroby nowotworowej, którą przeszedł znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Powiedział, że "stresujące jest dla niego wyjście na scenę ze świadomością, że trzeba będzie z niej zejść z powodu kaszlu" a udziału w spektaklu nie może odmówić nawet, gdy jest ogłoszony alert smogowy.

- Nie ma rady, trzeba iść i grać, bo ludzie zapłacili za bilety – przytacza jego słowa polsatnews.pl.

Stuhr domaga się od Skarbu Państwa wpłaty 20 tys. zł na konto fundacji pomagającej dzieciom cierpiącym na choroby onkologiczne.

Z kolei dziennikarz i reportażysta Mariusz Szczygieł oznajmił przed sądem, że smog ogranicza jego prawa osobiste. Jednym z argumentów było to, że nie może uprawiać sportu na świeżym powietrzu i chodzić na spacery. Przez to, jak powiedział, jest zmuszony przez cały rok ćwiczyć w klimatyzowanych pomieszczeniach klubu fitness w hotelu Marriott.

Zdaniem Szczygła za stan powietrza odpowiada państwo. Zadośćuczynienie, którego się domaga to 5 tys. zł. Ono także miałoby zostać przekazane jednej z fundacji. Szczygieł zwrócił uwagę, że zarówno samorządy, jak i obywatele sami sobie nie poradzą z problemem zanieczyszczenia powietrza. - Państwo powinno podjąć holistyczne działania – powiedział.

Radca Prokuratorii Generalnej Paweł Dobroczek wnioskował o oddalenie powództwa w tych sprawach rozpatrywanych przez sąd. Argumentował m.in., że żaden z powodów nie wskazał na jednoznaczną zależność - potwierdzoną orzeczeniami medycznymi - między stanem zanieczyszczenia powietrza a uszczerbkiem na ich zdrowiu.

Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 1 października.

Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Grażyna Wolszczak. – Ja czuję się coraz bardziej osaczona. Moje podstawowe prawo, czyli wolność, została ograniczona. Muszę śledzić raporty o jakości powietrza. Mam stale poczucie zagrożenia. Nikt nie może wyprzeć się, że smogu nie ma. Jest coraz gorzej. To już zostało udowodnione – mówiła aktorka podczas pierwszej rozprawy.

24 stycznia stołeczny sąd przychylił się do wniosku aktorki. – W ocenie sądu istnieje takie dobro jak prawo do korzystania z walorów czystego powietrza. Można więc mówić z całą pewnością o jej krzywdzie powódki, gdyż to ograniczenie doprowadziło ją do przygnębienia i spowodowało obawę o swoje zdrowie – tłumaczyła sędzia Barbara Syta-Latała. Ministerstwo Energii i Środowiska miało zapłacić 5 tysięcy złotych na cel charytatywny.