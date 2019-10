Prowadzą "cyniczną, handlową grę z partiami", mówiąc "dajcie jeszcze trochę, to na was zagłosujemy", mówił aktor Jerzy Stuhr.

Jego zdaniem, tym co różni "ekipę Kaczyńskiego" do "ekip Jaruzelskiego czy Gierka" jest to, że w czasach komunizmu w Polsce nie było pogardy władzy dla społeczeństwa i opozycji, a nawet oskarżonych. – A teraz to jest pogarda – takie mam bez przerwy poczucie, jak krytykuje mnie ugrupowanie rządzące – tłumaczył.

– Dlaczego mimo pogardy miliony Polaków nadal głosują na PiS? – dociekał prowadzący.

– Mam taką teorię, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie – odpowiedział aktor.

Tomasz Lis stwierdził, że to "ustawianie zwolenników PiS na pozycjach potomków chłopów folwarcznych". – Tak! – skwitował krótko Stuhr.