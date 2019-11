Pytany o to, czy Polacy rozumieją, co to jest smog, odpowiada, że tak. Przyznaje jednak, że nie przekłada się to na zmianę naszych zachowań. – Z tym mamy pewien problem – mówi Siergiej.

Czy podejmowane są rzetelne, odnoszące rzeczywiste efekty działania? – Działania są podejmowane. Porównując sytuację sprzed kilku lat, gdy nie było uchwał, norm, przepisów, wiedzy, to dużo się zmieniło. Wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu, tylko w Krakowie obowiązywała ustawa antysmogowa. Dziś mamy 10 województw, a za chwilę pojawi się kolejne w ciągu tego sezonu grzewczego, czyli pomorskie – mówi.

Dodaje, że choć pojawiają się przepisy, to o ich jakości wciąż trzeba dyskutować.

– Krytykujemy je, ale sam fakt, że się pojawiły jest pozytywny – wyjaśnia.