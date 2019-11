Marsz Niepodległości organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przechodzi stołecznymi ulicami po raz dziesiąty. Nad marszem unosi się czerwony dym z odpalonych przez niektórych uczestników zgromadzenia świecy dymnych.

Na rondzie Dmowskiego głos zabrali organizatorzy marszu. Prezes stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz podkreślił, że w trakcie zgromadzenia należy zachowywać się zgodnie z prawem. Pilnujmy się nawzajem, patrzmy na siebie - apelował.

Z kolei wiceszef Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak mówił m.in. o historii marszu. Zobaczcie, jak przez dziesiątki lat Polska się zmieniła - dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że największa impreza patriotyczna nie tylko w Polsce, ale w Europie, to właśnie Marsz Niepodległości, i to jest wasza zasługa, wszystkich tych, którzy przez 10 lat byli tutaj - zwrócił się do zgromadzonych.

Na marsz licznie przybyły rodziny z dziećmi. Wiele osób przez jego rozpoczęciem zrobiło sobie pamiątkowe zdjęcia z Pałacem Kultury i Nauki w tle. Większość uczestników zgromadzenia ma ze sobą biało-czerwone flagi. Wśród transparentów widać też napisy takie jak "Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem" czy "Stop masowej imigracji".

Mimo apeli organizatorów część uczestników odpaliła race, słychać też strzelanie z petard. Oprócz patriotycznego hasła "Bóg, honor, ojczyzna" niektórzy skandują też: "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę" oraz "Nie czerwona, nie tęczowa, idzie Polska narodowa".

Po przejściu kilkuset metrów manifestacja zatrzymała się. W tym czasie policja usuwała protestujących Obywateli RP z ronda de Gaulle'a.

Marsz Niepodległości przejdzie Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym aż na błonia przy Stadionie Narodowym.