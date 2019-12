IMGW ostrzeżenie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują: w południowych powiatach województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz w północnych powiatach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Według prognozy pogody na niedzielę od rana do wieczora na terenie tych województw przewidywany jest silny wiatr z południowego zachodu o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. W południowej Małopolsce i na południu woj. śląskiego silny wiatr w niedzielę ma wiać od godz. 7 do godz. 19, a na południu podkarpackiego - od godz. 10 do 21.