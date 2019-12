W telewizyjnym orędziu wygłoszonym w wigilijny wieczór metropolita łódzki, w ślad za papieżem Franciszkiem, zaprosił wszystkich do zobaczenia zdumiewającego znaku, jakim jest betlejemski żłóbek. "Admirabile signum - godzien podziwu znak. Znak nieoczywisty. Łamiący wszelkie schematy. Może nawet trudny do prześwietlenia i przyjęcia. Takim go zapowiadają prorocy. Najbardziej Izajasz, gdy mówi zaraz na początku swej księgi: +Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, mój lud niczego nie rozumie+. Podobnie czytamy w greckim tekście proroka Habakuka: +Między dwoma zwierzętami dasz się poznać+. Między zwierzętami. Wołem i osłem. W żłobie. W stajni. Czy Go poznajemy? Czy rozumiemy? To naprawdę musi zdumiewać" - mówił abp Ryś.

Dlaczego tak trudno jest rozpoznać Boga w żłobie, pewnie dlatego, że się Go tam w żaden sposób nie spodziewamy - zaznaczył. Kto z nas szuka Boga w stajni? Kto z nas potrafi zobaczyć Boga w sytuacji takiej jak ta, którą tej nocy przeżyli Maryja i Józef z Jezusem: kiedy w swojej rodzinnej miejscowości, wśród swoich najbliższych lądujesz w stajni, i w stajni rodzisz. W poczuciu zawodu ze strony krewnych i przyjaciół, w biedzie, w bezdomności, w braku tego, co elementarne. Czy nie mówimy wtedy z rozpaczą lub w buncie: Boga nie ma - powiedział metropolita łódzki.

Pytał, co zrobimy z tym zdumiewającym wyborem Boga, który wolał się urodzić w stajni niż w świątyni. On nie przychodzi, by się obnosić ze swoją godnością, ale by przywrócić nam naszą. Nie przychodzi, by brać, przychodzi, by dawać. Nie przychodzi, by ranić, przychodzi, by leczyć. Nie żąda ofiar z najdroższych pokarmów, sam staje się pokarmem. Leży w żłobie, w Domu Chleba - mówił abp Ryś. Metropolita łódzki życzył wszystkim, aby wybrali się do szopki, ale nie po to, by ją zobaczyć, lecz by do niej wejść. Nie jako widzowie, ale uczestnicy. Nie dla przedstawienia, lecz dla spotkania Panem, z Maryją, z Józefem, z ludźmi - podkreślił abp Ryś.