Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W niedzielę od południa do wieczora w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie, a po południu również na Pomorzu, duże. Na południowym wschodzie słabe opady mżawki, po południu na Pomorzu deszczu. Przed południem na południu oraz w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 2 st. C, 3 st. C na wschodzie, miejscami na południu i Kaszubach do 5 st. C, 6 st. C w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Podkarpaciu okresami duże i tam słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna od -2 st. C, 0 st. C na południu do 3 st. C na północy i w centrum oraz 4 st. C nad morzem. W kotlinach karpackich możliwy spadek temperatury do -6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na południu miejscami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 70 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 2 st. C, 3 st. C na południowym wschodzie do 6 st. C w centrum i na zachodzie, tylko na Helu około 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, po północy wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, po południu słabnący, południowo-zachodni.