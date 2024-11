KO na prowadzeniu, PiS ze spadkiem poparcia

Na początku listopada Koalicja Obywatelska utrzymuje się na prowadzeniu z poparciem na poziomie 34 proc. - o jeden punkt procentowy wyższym niż dwa tygodnie wcześniej. PiS, które obecnie wybiera 25 proc. deklarujących udział w wyborach, odnotowało największy spadek poparcia w tym sondażu – aż o 4 punkty procentowe względem końca października. Różnica 9 punktów procentowych między KO a PiS jest najwyższa od wiosny tego roku.

Konfederacja na trzecim miejscu, Lewica i Trzecia Droga walczą o próg

Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 12 proc. respondentów – również o 1 punkt procentowy więcej niż w ostatnim pomiarze. Lewica z wynikiem 7 proc. zyskuje sympatię części elektoratu, choć jej koalicjantka, partia Razem, pozostająca poza koalicją, uzyskała jedynie 3 proc. Oba ugrupowania razem zdobyłyby jednak 10 proc. poparcia, co stanowi wynik zbliżony do najlepszych notowań całego bloku lewicowego sprzed roku. Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) znalazła się blisko progu wyborczego z poparciem 5 proc., tracąc 3 punkty procentowe względem końca października.

Więcej niezdecydowanych wyborców

W listopadzie zwiększyła się liczba niezdecydowanych wyborców – aż 14 proc. respondentów przyznało, że nie podjęło jeszcze decyzji co do swojego wyboru (wzrost o 3 punkty procentowe). CBOS zaznacza, że deklarowana frekwencja wyborcza wzrosła do 82 proc., co stanowi skok o 5 punktów w stosunku do październikowych danych. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób, które całkowicie wykluczają udział w wyborach, wynosząc 11 proc. (spadek o 3 punkty procentowe).

KO z najlepszym wynikiem od kwietnia, PiS w dół

Przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością wzrosła do najwyższego poziomu od kwietnia tego roku, co jest efektem zarówno niewielkiego wzrostu poparcia dla KO, jak i wyraźnego spadku liczby zwolenników PiS. Obserwowane zmiany w poparciu dla ugrupowań tworzących koalicję rządową pokazują rosnącą różnorodność preferencji wyborczych oraz pewne zmęczenie dotychczasową polityką.

Badanie "Aktualności" (12) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,9 proc.) w okresie od 4 do 6 listopada 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).