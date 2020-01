Wysoki funkcjonariusz Służby Więziennej potrącił śmiertelnie kobietę na pasach - poinformował we wtorek Onet. Do wypadku doszło 4 listopada w Kozienicach. Starsza kobieta, która została potrącona na pasach, trafiła do szpitala. Lekarzom nie udało jej się uratować.

Jak informowały lokalne media, 54-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych starszą kobietę, która z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jej życia. Mężczyzna był trzeźwy. Reklama Onet dowiedział się, że wspomnianym kierowcą był płk Artur Dziadosz, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Potwierdziła to w korespondencji z portalem Rzecznik Prasowa SW ppłk Elżbieta Krakowska. Aktualnie trwają czynności, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności i określenie przyczyn oraz przebiegu zdarzenia, prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach pod nadzorem prokuratury – poinformowała Onet ppłk. Krakowska. Z kolei Prokuratura Rejonowa w Kozienicach podała, że "nadzoruje śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 4 listopada 2019 roku w Kozienicach wypadku drogowego polegającego na śmiertelnym potrąceniu pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych, tj. o czyn 177§2 Kk." - czytamy na portalu. Funkcjonariuszowi może grozić do 6 lat więzienia.