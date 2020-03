Do napadu doszło półtora tygodnia temu. Z relacji księdza wynikało, że został zaatakowany wieczorem w swoim mieszkaniu przez nieznane mu osoby. Zamaskowani napastnicy podstępem zmusili go do otwarcia drzwi. Duchowny został pobity, związany i okradziony. Sprawcy zabrali gotówkę oraz sprzęt elektroniczny. Pokrzywdzony nie był w stanie opisać przestępców – powiedział Pawlik.

Rzecznik cieszyńskich policjantów poinformował, że - pomimo szczątkowych informacji – kryminalni ustalili dane podejrzewanych osób. Zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn. Przy jednym z mężczyzn policjanci znaleźli narkotyki – powiedział.

Asp. Pawlik poinformował, że po zgromadzeniu dowodów i skompletowaniu materiałów, policjanci doprowadzili zatrzymanych do prokuratury. Wszystkim zostały już przedstawione zarzuty popełnienia rozboju. Sąd tymczasowo aresztował podejrzanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia – powiedział.