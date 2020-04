Do wypadku doszło przed godziną 18.00 na dk 60 w miejscowości Czarnowo w powiecie ostrołęckim. Zderzyło się tam auto osobowe z samochodem wojskowym, który wpadł do rowu. Podróżowało nim 25 osób, samochodem osobowym trzy – przekazał Kierzkowski.

Płk Pietrzak poinformował PAP, że do wypadku doszło z winy prowadzącego samochód cywilny, który brał udział w zderzeniu. Rzecznik powołał się przy tym na informację przekazana mu przez Żandarmerię Wojskową.

Dowództwo WOT wydało już komunikat, w którym potwierdziło, że wojskowa ciężarówka uczestniczącą w zderzeniu należała do tej formacji. Poinformowało też, że po wypadku 10 żołnierzy zostało hospitalizowanych w szpitalach w regionie.

Według informacji przekazanych PAP przez płk. Pietrzaka, w samochodzie było 26 żołnierzy. Większość to podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej oddelegowani do walki z epidemią koronawirusa w ramach akcji "Odporna Wiosna" oraz towarzyszący im żołnierze WOT. Wszyscy uczestniczący w wypadku są obecnie pod obserwacją; 10 z nich jest hospitalizowanych w szpitalach w regionie, a dwóch poszkodowanych przetransportowano dwoma śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Warszawy. Według rzecznika WOT ich stan nie zagraża życiu.

