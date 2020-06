Podejrzany usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do zabójstwa duchownego i nienawiści na tle różnic wyznaniowych, a także znieważenia wyznawców Kościoła katolickiego.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w Poznaniu podczas gali reklamowanej jako "wybór geja roku".

Marek M. w przebraniu drag queen tańczył na scenie z dmuchaną lalką symbolizującą duchownego, którego zdjęcie było do niej przyczepione. Przy słowach odtwarzanej piosenki "Lola, zabiłam go" zasymulował podcięcie nożem gardła arcybiskupa, a dla większego efektu rozlał sztuczną krew – przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Dodała, że materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia mężczyźnie zarzutu popełnienia przestępstwa: publicznego nawoływania do zbrodni (art. 255 par. 2 kodeksu karnego), nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych (art. 256 par. 1) i znieważania z powodu przynależności wyznaniowej (art. 257 par. 1).