Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

W środę na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju po południu także burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, zwłaszcza w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna od 20 st. na wybrzeżu, około 25 st. w centrum do 28 st. na południu kraju. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo, na południowym wschodzie kraju małe. Miejscami przelotne opady deszczu, a od Suwalszczyzny, przez centrum kraju, po Ziemię Lubuską także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 15 do 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie kraju, a na wschód od Suwalszczyzny, łódzkiego i Dolnego Śląska także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. na wybrzeżu, około 25 st. w centrum, do 29 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na zachodzie kraju zachodni, okresami porywisty, a na wschodzie południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane oraz możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.