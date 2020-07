Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

W sobotę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, tam prognozowane są sumy opadów do 15 mm, na Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 20°C, na terenach podgórskich Karpat około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, na wschodzie Podkarpacia zanikające burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na południu i południowym wschodzie okresami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowane sumy opadów do 40 mm. Temperatura minimalna od 7°C do 11°C, cieplej lokalnie nad morzem, około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, tam prognozowane sumy do 15 mm, na Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 20°C, na terenach podgórskich Karpat około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.