Dodała, że dyrekcja placówki przy ul. Kościuszki przekazała do sanepidu listę osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Dalsze decyzje w tej sprawie będzie podejmowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu.

Do przedszkola uczęszczało w ostatnich dniach 19 dzieci. Rzeczniczka powiedziała PAP, że to jedyna tego typu placówka w Radomiu zamknięta z powodu koronawirusa. We wtorek po kilkutygodniowej przerwie związanej z epidemią otwarto żłobek przy ulicy PCK. W sumie zakażenie wykryto tam u 27 osób wśród pracowników, dzieci i ich rodziców.

Zamknięte przedszkole po wykryciu SARS-CoV-2 u 5-letniego dziecka

Przedszkole w podpoznańskim Suchym Lesie zostało zamknięte po tym, jak potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pięcioletniego dziecka i jego mamy. Oboje trafili do szpitala zakaźnego w Poznaniu – poinformował w czwartek sanepid.

Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska przekazała PAP, że pięciolatek wraz z mamą są hospitalizowani w poznańskim szpitalu jednoimiennym od wtorku. - Czekamy na listę, którą sporządza dyrekcja przedszkola, ile dzieci miało kontakt z tym dzieckiem – powiedziała.

Dodała, że chodzi o dwie grupy przedszkolaków, ich rodziny i pracowników placówki. - Zapewne będzie to kilkadziesiąt osób – oceniła. Staszewska wskazała, że osoby, które miały styczność z zakażonym dzieckiem zostaną objęte kwarantanną. Przedszkole w Suchym Lesie zostało zamknięte.

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 3342 przypadki zakażeń koronawirusem, w tym 187 osób zmarło, a 2324 wyzdrowiały.