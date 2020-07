Do ataku doszło na terenie jednej z posesji w Dzierzgowie w pow. łowickim. Dziewczyna kosiła trawę, kiedy niespodziewanie podszedł do niej mężczyzna i kilkakrotnie ugodził ją nożem, co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Następnie sprawca uciekł w stronę pobliskiego lasu. Został zatrzymany ok. kilometra od miejsca zbrodni.

